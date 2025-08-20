Kayseri'nin Develi ilçesinde polisin "dur" ihtarını dinlemeyerek kaçan sürücünün kullandığı motosiklet, iş makinesine çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi.
Abdullah Yozgatlı'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Hadibey Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerince uyarıldı. "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosikleti ters yöne sürerek karşıdan gelen iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yozgatlı ağır yaralandı. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yozgatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA