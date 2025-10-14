Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda, Yozgatlı sporculardan büyük başarı.

Balkan Güreş Şampiyonası’nda Yozgatlı hemşehrimiz Üzeyir Ayberk Bostan 130 kilogram kategorisinde, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Sude Elmalı 65 kilogram kategorisinde, Ahmet Enes Uzun 97 kiloda Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Üzeyir Ayberk Bostan Balkan şampiyonasında ki başarısı göz doldurdu.

Rıza Kayaalp’in izinden yürüyen genç pehlivan Üzeyir Ayberk Bostan, Balkan Şampiyonası’nda tarih yazdı.

U20 Güreş Milli Takımı formasıyla ülkemizi temsil eden Üzeyir Ayberk Bostan, Grekoromen 130 kg kategorisinde 1. olarak altın madalya kazandı.

Önemli Başarılar Elde Edildi

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası’nda, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Sude Elmalı, 65 kilogram kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen Elmalı, azmi ve mücadeleci ruhuyla tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu şampiyonlukla hem Türkiye’yi hem de Yozgat’ı gururlandırdı.

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda büyük başarı gösteren sporcuları tebrik eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda; 65 kiloda Balkan Şampiyonu olan Elif Sude Elmalı’yı, 97 kiloda Balkan Şampiyonu olan Ahmet Enes Uzun’u ve 130 kiloda Balkan Şampiyonu olan Üzeyir Ayberk Bostan’ı ve değerli antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.