Karatecilerden 7 madalya

Rize’de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda, Yozgatlı sporcular önemli bir başarıya imza attı.

Sorgun’da uluslararası gençlik buluşması
Sorgun’da uluslararası gençlik buluşması
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Yozgatlı Sporculardan 7 Madalyalı Başarı!  (3)

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Mesut Üstünel gözetiminde müsabakalara katılan Yozgat ekibi, toplam 7 madalya kazanarak kente büyük gurur yaşattı.

01-03 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve 4 ülkeden 60 kulüp ile yaklaşık 800 sporcunun katıldığı şampiyonada Yozgatlı sporcular üstün performans sergiledi.

Yozgatlı Sporculardan 7 Madalyalı Başarı!  (4)

Yarışmalarda Zümrâr Tânem Tarikci, Ömer Fuat Erkaya, Ali Hamza Halıcı ve Nurçiçek Erdoğan kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Zeynep Ecrin Bacanlı, Mehmet Ali Aydın ve Mehmet Raşit Erkoç ise üçüncülük elde ederek bronz madalya almaya hak kazandı.

Yozgatlı Sporculardan 7 Madalyalı Başarı!  (1)

Yozgat kafilesi, şampiyonadan 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile dönerken, antrenör Mesut Üstünel, elde edilen başarının disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun bir sonucu olduğunu belirtti.

Muhabir: Emre Akses