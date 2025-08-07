Rize'de 4 ülke, 60 kulüp ve 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında Yozgatlı sporcular dereceye girdi.

Yozgat Valiliği dereceye giren Yozgatlı sporcuları tebrik ederek açıklamada bulundu.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “01-03 Ağustos 2025 tarihlerinde Rize'de 4 ülke, 60 kulüp ve 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.