Geçtiğimiz hafta sonu Etimesgut Eryaman TOHM'da gerçekleştirilen Duatlon Türkiye Kupası Finali'nde Yozgatlı sporcu Rahmi Ersoy zorlu yarışta Türkiye ikincisi oldu.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen Duatlon Türkiye Kupası Final yarışlarında, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan zorlu parkurda ter döken sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışlara Yozgat’ı temsilen katılan başarılı sporcu Rahmi Ersoy, Pts4 kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Yarış sonrası duygularını paylaşan Ersoy, uzun süredir bu yarışa hazırlandığını belirterek, “Hedefim şampiyonluktu ancak Türkiye ikinciliği de gurur verici. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim” dedi.

Ersoy’un elde ettiği bu başarı, hem spor camiasında hem de memleketi Yozgat’ta büyük takdir topladı.