Bu yıl ilk kez kız sporcuların da ringe çıktığı şampiyona, Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 63 ilden toplam 580 sporcunun (430 erkek – 150 kız) katıldığı organizasyonda, Çekerek Olimpik Spor Kulübü sporcusu İsra Zişan Çeper, 52 kilogram kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir gurur yaşattı.

Çekerek’in yetiştirdiği bu genç yetenek, teknik kapasitesi, ring zekâsı ve mücadele ruhuyla büyük beğeni topladı. Sadece madalya için değil, gelecekte Türk bayrağını uluslararası arenalarda gururla temsil edebilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Şampiyona boyunca minik sporcular büyük bir centilmenlik örneği sergilerken, İsra Zişan Çeper de hem antrenörünün hem de Çekerek halkının güvenini boşa çıkarmadı. Bu önemli başarı, ilçede amatör spora verilen emeğin ve özverili çalışmaların da meyvesi oldu.

Sporcunun Antrenörü ve Çekerek Olimpik Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda çekerek Ülkü Ocakları Egitim ve Kültür Vakfı Başkanı Gültekin Aslan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kısıtlı imkânlarla, küçük bir salonda büyük hayaller kurarak çalışıyoruz. Bugün sporcumuz İsra Zişan Çeper’in Türkiye üçüncülüğüyle taçlanan bu başarı, sadece bireysel değil; Çekerek gençliğinin geleceğine umut olan bir adım oldu. Destek verilmesi hâlinde çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza inancım tamdır.”

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise organizasyonun ardından yaptığı açıklamada bu şampiyonayı, “sadece bir turnuva değil, Türk boksunda bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Bu tarihi organizasyon, hem spora kazandırılan minik yıldızlarla hem de kız sporcuların ringdeki ilk adımlarıyla Türk boksu için yeni bir sayfa açtı. Çekerekli genç sporcunun bu başarısı ise ilçeye büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu.