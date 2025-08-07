Yozgatlı sporcu Betül Zararsız, TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 55 Kilo Bayanlar Light Contact kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Yozgat Valiliği Türkiye Şampiyonu olan ve Milli takıma girme hakkı kazanıp 21-30 Kasım 2025 tarihlerinde Abu Dabi’de yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Betül Zararsız'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 55 Kilo Bayanlar Light Contact kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan ve Milli takıma girme hakkı kazanıp 21-30 Kasım 2025 tarihlerinde Abu Dabi’de yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Betül Zararsız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.