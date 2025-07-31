Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Ahmet Enes Uzun, grekoromen stil 92 kilogram kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi’nde yetişen genç güreşçi, elde ettiği başarıyla hem Yozgat’a hem de Türkiye’ye gurur yaşattı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, milli sporcunun başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milli yeteneğimiz Ahmet Enes Uzun’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.