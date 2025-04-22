Bursa’da 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası - U18 Kulüpler Atmalar Ligi Final Kademesi Yarışmalarında Yozgatlı genç sporcu Emine Nur Bektaş, U16 Kızlar kategorisinde önemli dereceler elde etti.

Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Bektaş, cirit atma branşında altın madalya kazanırken, gülle atma branşında ise iki gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, genel klasmanda da ikinci sırada yer aldı.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm antrenörü Adem Öksüz eşliğinde hazırlanan Emine Nur Bektaş, elde ettiği derecelerle hem ailesini hem de Yozgat’ı gururlandırdı.