Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Rabia Karadaş, 8 yıldır kick boks sporuyla ilgileniyor. Karadaş günlük 4 saatlik çalışmasıyla ve azim dolu öyküsüyle sayısız Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu dereceleri elde etti. Genç sporcu, son olarak 12-20 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı.

"Köy Okulunda Spor Salonumuz Yoktu, Oralardan Bugünlere Geldik"

Karadaş spora 10 yaşında başladığını ifade ederek, "Köy okulunda okudum. Salonumuz olmadığı için orada iki salonu birleştirerek spor salonu yaptık. Oralardan bugünlere geldik. 2025 yılında Avrupa şampiyonluğumu aldım. Şimdi hedefim dünya şampiyonluğu, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı okutmak. Hocamızın açtığı kursa gittim ve onun yönlendirmesiyle bu spora başladım. Yapamazsın diyenler oldu. Onlara inat daha çok çalıştım, daha çok hırslandım" diye konuştu.

"Şampiyonluğum Bütün Yozgat'a Armağan Olsun"

Her gün 5 kilometre yol kat ettiğini söyleyen Karadaş, "Her gün köyümden ilçe merkezine antrenmanlara bazen yürüyerek bazen de motorumla geliyorum. Bazı günler antrenmanlara babam bırakıyor. Bazen anneannemde kalıyorum. Yılmıyorum. Belediye başkanımız bize salon temin etti. Daha çok şampiyonlukları getireceğim. Avrupa şampiyonu olduktan sonra herkes gururlandığını söyledi ve tebrik etti. Çok güzel tepkiler aldım. Bütün Yozgat'a armağan olsun şampiyonluğum" ifadelerini kullandı.

"Rabia'nın Gücüne Ulaşabilecek Partneri Yok"

Sporcu Tuğçe Alıcı ise, "Antrenörümüz Tayfun hocamızın sayesinde başladım ve 3 yıldır bu sporu Rabia ile birlikte yapıyorum. Avrupa Şampiyonluğu hazırlık süreci çok zordu. Özellikle sıcaklarda daha da zordu. Arkadaşımın Avrupa Şampiyonu olacağından emindim. Rabia ile birlikte çalışıp spor salonumuzu birlikte işletiyoruz. Çocukları yetiştiriyoruz. Rabia'nın antrenman yapacak partneri yok çünkü çok güçlü olduğu için ona herkes dayanamıyor. Ben de elimden geldiğince destek oluyorum" diyerek şampiyonluğa uzanan süreci anlattı.

"Rabia Daima Gurur Duyduğumuz Bir Sporcu"

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Rabia'nın yıllardır başarılarıyla gurur verdiğini ifade etti. Başkan Yalçın, "Katıldığı bütün müsabakalarda yüzümüzü güldüren, altın madalya getiren bir sporcumuzdu. En son Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'da ülkemizi temsil eden milli takımımızın bir parçasıydı. Altın madalya kazanan 9 sporcumuzdan biriydi. İlçemizin ve Yozgat'ın gururu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarıları artarak devam edecektir. Spora ve sporcuya desteğimiz her daim devam edecek" şeklinde konuştu.