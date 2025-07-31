Ahmet Enes Uzun’un Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 92 kilogramda mindere çıkan Ahmet Enes Uzun, Mısırlı Yousef Ali Raya'yı 1-1'den, Ukraynalı Timur Larin'i 5-1 ve çeyrek finalde ise Polonyalı Tomasz Mital'i 3-1 mağlup etti.

Yarı finalde İranlı Amirsam Benham Mohammad'e mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Said Pashayev'i 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcu Ahmet Enes Uzun hakkında bilgiye ulaşılmamıştır.