Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay ve İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Kürşad Zorlu Ankara’da oyunu kullanırken Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ ise milletvekili olduğu Şanlıurfa ilinde oyunu kullandı.

OYUNU EŞİ İLE KULLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kullandı.

Oktay, "Oyumuzu kullandıktan sonra tekrar işlerimize dönelim. Rehavet olmamasını özellikle arzu ediyoruz" dedi.

Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi, 1202 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Oktay, yağışlı havaya işaret ederek, "Ankara'da böyle güzel, yağmurlu, bereketli bir hava var. İnşallah ikinci tur da Türkiye için bereketli, ülkemiz için güzel olacak" dedi.

Dün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Oktay, 63 yıl sonra bugün milletin demokratik olgunlukla, demokrasi şöleni içerisinde demokrasiye ve ülkesine sahip çıktığını söyledi.

"Milletimiz yüksek ahlak ve erdemini sorgulayanlara inat, bugün doğru adamda karar kılarak Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır" diyen Oktay, demokrasinin en büyük olgunluklarının birisinin milletin kararına saygı duymak, bunun üzerinde karar tanımamak olduğunu kaydetti.

Oktay, seçimlerin birinci turunda olduğu gibi ikinci turunda da "Yeter artık söz milletin" dediklerini hatırlatarak, "Bugün milletimiz nihai karar veriyor. Ülkemiz, milletimiz için de güzel, hayırlı olur inşallah. Türkiye geleceğe çok daha açık olur, seçimleri geride bırakır artık önümüze bakarız. Yarın da zaten 29 Mayıs, gönül rahatlığı içerisinde de 29 Mayıs'ta kutlamış oluruz" diye konuştu.

"BİRİNCİ TURLA KIYASLANDIĞI ZAMAN, OY VERME İŞLEMİ ÇOK DAHA HIZLI"

Seçimin yoğun bir katılımla gerçekleşmesini arzuladıklarını dile getiren Oktay, şu değerlendirmede bulundu: "İlk günden itibaren zaten biz 'Rehavete asla kapılmayalım' demiştik. İkincisi de yine zafer sarhoşluğu boyutunda, iki konu vardı bizim özellikle uyardığımız. Bu rehavetin olmamasını özellikle arz ediyoruz. Tabii birinci turla kıyaslandığı zaman, oy verme işlemi çok daha hızlı. Aslında belki burada fazla kimseyi görmemenin arkasındaki sebeplerden birisi o, çok daha hızlı şekilde oyunuzu verip çıkıyorsunuz. İnşallah katılım oranın da çok daha gene yüksek olmasını arzu ediyoruz. Yurt dışı seçmenlerimiz, vatandaşlarımız bunun ilk örneğini gösterdiler. Birinci turda çok daha büyük bir katılım oranıyla onlar görevini yaptılar, bugün görev bizde.

Ben buradan bütün milletimize bir kez daha seslenmek istiyorum; akşam 17.00'ye kadar her türlü işimizi bir kenara bırakıp oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra tekrar işlerimize dönebiliriz. Çünkü önümüzde koca bir 5 yılımız olacak inşallah. Türkiye'nin çok daha büyük şahlanışına, kalkınmasına, gelişmesine, bölgenin ve dünyanın barış ve refahına katkı vermesine çok büyük vesile olacak bir gündeyiz. Milletimizin de buna cevap vereceğine inanıyorum."

OYUNU ŞANLIURFA'DA KULLANDI

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı.

Adalaet Bakanı Bekir Bozdağ, TAD Rasime Polat İlkokuluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AKP İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.

Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."

Bakan Bozdağ, seçimlere katılımın da yüksek olacağını düşündüğünü aktararak şunları kaydetti: "O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli, onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Şimdiden seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum."

MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ OLACAK

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Kürşad Zorlu ise, ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara’da kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, oyunu Çayyolu Mev Gökkuşağı Ortaokulu 4183 numaralı sandıkta kullandı. Eşiyle birlikte oy kullanan Zorlu, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu sandıktan çıkan sonucun milli iradenin tecellisi olacağını dile getirdi. AA/Haber Merkezi