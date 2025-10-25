Yozgatlı Siyasetçi Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 24 Ekim’de Ankara’da düzenlenen “10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni” öncesinde, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası’nın önde gelen sinemacılarını Genel Merkez’de ağırladı.

Türk Dünyası Onur Ödülünü Aldı

Yozgatlı Siyasetçi AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ziyareti sırasında kendisine takdim edilen “Türk Dünyası Onur Ödülü” için teşekkür ederek, başta Türk Dünyası Gazeteciler Birliği ve festivalin Denetleme Kurulu olmak üzere tüm sinemacılara minnettarlığını dile getirdi.

Kültürel Çalışmalar Koordineli Yürütülecek

Milletvekili Zorlu, bu buluşmada kültürel çalışmaların daha koordineli yürütülmesini sağlayacak “Türk Dünyası Sinemacılar Birliği” kurulması planını da değerlendirdiklerini belirtti.

Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti: “24 Ekim’te Ankara’da gerçekleştirilen “10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni” öncesinde Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası’nın kıymetli sinemacılarını Genel Merkezi’mizde misafir ettik. Bu ziyareti, şahsıma takdim edilen “Türk Dünyası Onur Ödülü” ile anlamlandıran, başta Türk Dünyası Gazeteciler Birliği’ne, Türk Dünyası 10. Belgesel Filim Festivali Denetleme Kurulu’na ve kıymetli sinemacılarımıza teşekkür ediyorum. Yanı sıra kültürel çalışmalarımızın daha koordineli bir yapıya bürünmesine katkı sunacak ve kurulması planlanan “Türk Dünyası Sinemacılar Birliği” üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türk Dünyası Yüzyılı vizyonumuzla, maziden atiye değerlerimizi korumaya, yaşatmaya hizmet edecek çalışmalara ışık tutmaya, destek olmaya devam edeceğiz.”

Etkinlik, Türk Dünyası sinemasının ve kültürel iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıktı.