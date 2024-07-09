Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nu ağırladı.

Oktay ziyarette, ikili ilişkileri, uluslararası güncel gelişmeleri, Ukrayna’daki savaşı, İsrail-Filistin meselesini, Asya-Pasifik ve Kore Yarımadasındaki gelişmeleri ve Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesi ile gelişen ilişkilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Ziyaretle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oktay, “İsrail’in Gazze’de soykırım boyutuna varan katliamlarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi, sorunun iki devletli çözüm modeli temelinde çözüme kavuşturulması hususunda iki ülkenin uluslararası arenada birlikte çalışmasında mutabık kaldık. Diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bu dönemde, siyasi, savunma sanayii, ekonomi, ticaret, turizm, kültür ile birlikte bilim ve teknoloji alanlarında ilişkilerin seyrini, ilişkilerimizi derinleştirmenin ve parlamenter ilişkilerimizi yapısal bir zeminde geliştirmenin imkanlarını konuştuk.

İkili ticaret hacminin dengeli bir yapıya kavuşturulması ve karşılıklı yatırımların arttırılması için atılabilecek adımları değerlendirdik. Terörle mücadele konusunda işbirliğinin geliştirilmesini ve Japonya’da PKK ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılması, iltica sisteminin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi yönündeki taleplerimizi ilettik” ifadelerini kullandı.