Başkan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yaparak fabrika inşaatını tamamlayan iş insanları Mohammad Esmael ve Abdul Kadir’i, Çin’deki üretim tesislerinde ziyaret etti.

Ziyarette, yatırımcıların Boğazlıyan’da kuracakları fabrikanın üretim sürecine ilişkin teknik detaylar hakkında bilgi alındı.

Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, yatırımcıların ilçeye kazandıracağı fabrikanın hem istihdam hem de ekonomik hareketlilik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Coşar, “Boğazlıyan’ımızda 64 dönümlük sanayi alanı üzerinde yapımını tamamladıkları ve yakın zamanda faaliyete geçirecekleri kumaş üretim fabrikası ile ilçemize hem istihdam hem de ekonomik canlılık kazandıracak olmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

Çin ziyareti kapsamında yatırımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşar, “Misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için yatırımcılarımız Mohammad Esmael, Abdul Kadir ile fabrika çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.