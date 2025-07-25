Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında ters esen rüzgar ile alevlerin içinde kalarak şehit olan Bayram Eren Arslan’ın babası Güler Arslan, "Gerçekten çok çalıştı vatan için, ormanlar için, insan kurtarmak için çok çalıştı. En son koyun kurtarmaya gitti, insan kurtardı. Adıyaman'da aylarca kaldı, Hatay'da kaldı ama kendini kurtaramadı oğlum" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan yangında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Bayram Eren Arslan (23) de şehit olmuştu. Dün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akeski Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Eren Arslan’ın babası Güler Arslan, taziye evinde yaşadıklarını anlattı.

"Koyun kurtardı, insan kurtardı ama kendini kurtaramadı oğlum"

Endüstri mühendisi olan oğlunun Türk Hava Kurumu’nda çalıştığını, aynı zamanda yaklaşık 15 yıldır AKUT’ta gönüllü olduğunu belirten Güler Arslan, "Dün telefonuma, hiçbir şeye bakamadım. Sabah biraz haberleri izledim, sosyal medyaya baktım. O kadar vatanı, milleti için duyarlı insanlarımız var ki, o kadar güzel yorumlar, paylaşımlar yapmışlar ki. Benim oğlum ne kadar çok vatanına, milletine, ormanına, ağaçlarına aşık birisiyse, arkadaşları da Eren’e aşık birileri. Gerçekten çok çalıştı vatan için, ormanlar için, insan kurtarmak için çok çalıştı. AKUT görevlisiydi, yıllardır AKUT'ta eğitim aldı. Her dakika AKUT'ta bir yere gidiyordu, her saniye AKUT'taki ağabeylerden görev gelecek, telefon gelecek, şuraya gideceğim diye bizi arıyordu. Baba şuraya gideceğim, baba buraya gideceğim, bu sefer aramadı. Yangına gideceğini söylemedi, arkadaşlarına da söylememiş. Bursa'da, Bolu'da, Ankara'nın çevresinde ne kaybolduysa gidip arıyordu. Kedi kaçıyordu, hayvan kaçıyordu. En son koyun kurtarmaya gitti, insan kurtardı. Adıyaman'da aylarca kaldı, Hatay'da kaldı ama kendini kurtaramadı oğlum. Ters rüzgar esmiş. Vatanına, milletine aşık birisiydi. Yangın alanında araçla kaçmaya çalışıyorlar. 8-10 kişi bir tarafa gidiyor, o taraftan rüzgar ters esiyor ve yangının ortasında kalıyorlar. 2 kişi farklı yöne gidiyor, onlar kurtuluyor ama bizimkiler kurtulamıyor" ifadelerini kullandı.,

"İnsanlarımız Biraz Duyarlı Olsa Ne İnsan Ölür Ne Ormanlarımız Yanar"

Gözyaşları içerisinde haberi nasıl aldığını anlatan Güler Arslan, "Akşam kızım aradı, 'Ağabeyime ulaşamıyoruz' diye. Nereye gittiğini sordum, Eskişehir’e yangına gittiğini söyledi. Eskişehir’deki, Afyon’daki ve Ankara’daki AFAD’ı aradım, bilgi vermediler. Hastanelere baktım, yaralıları buldum ama şehitleri bulamadım. Zaten medyanın içerisindeyiz, onları aradım haber gelir diye. Onlara da haber gelmiş ama bana söyleyememişler. Eve gelip söylediler, haberi öyle aldım. Duyarsız vatandaşlar var. Bir trafik kazası oluyor, araştırıyorsun yüzde 95'i insan hatasından kaynaklanıyor. Bir orman yangını oluyor, araştırıyorsun yüzde 95’i insan hatasından. Bizim insanlarımız biraz duyarlı olsa bu kadar ne insan ölür, ne trafik kazası olur ne de ormanlarımız yanar. Biz uyarıyoruz ama yapan yok. Dışarı izmarit atan, ormanda mangal yakanlar. Ondan sonra evlatlarımız gittikten sonra aklımız başımıza geliyor. Maalesef insanımızı uyaramıyorsunuz. Yine sigara izmariti atacaklar, yine ormanlarımız yanacak, yine şehitlerimizi vereceğiz, ben biliyorum" diye konuştu.