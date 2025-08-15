Aslen Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinden olan ve Ankara’da yaşayan Elmas İler, müzik yolculuğuna bir yenisini ekleyerek 15 Ağustos Cuma günü yeni klibini yayınlandı.

Çocuk yaşta müzikle tanışan İler, müzik eğitimine Ankara’daki Hamoy Derneği’nde başladı, ardından TRT Gençlik Korosu’nda yer aldı. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun olan sanatçı, birçok televizyon programı ve festivalde sahne alarak geniş kitlelerce tanındı.

TRT ekranlarında yayınlanan “Sen Türkülerini Söyle” programına katılan İler, her bölümde memleketi Yozgat’ı gururla anarak izleyicilerin beğenisini kazandı. 2024-2025 yıllarında TRT Müzik kanalında Gülşen Kutlu’nun “Türkülerle” programında vokalist olarak görev yapan sanatçı, 2025 yılı itibarıyla Türkülerin usta ismi Selahattin Alpay ile birlikte “Türkü Deryası” programında sahne alıyor.

Başarılı sanatçı, yeni klibiyle tüm dijital platformlarda hayranlarıyla buluştu.