Ünlü Türk rock müzik sanatçısı Yozgatlı Hayko Cepkin, Ataköy Marina'da gerçekleştireceği konserin saatini önemli bir kararla değiştirdi.

Cumartesi günü planlanan konserin başlangıç saati, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olması nedeniyle 20.15'e çekildi.

Yozgatlı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli takımın çeyrek finale yükselmesiyle konser saatini ayarladıklarını ve maç saatinde izleyici kaybetmemek için bu kararı aldıklarını belirtti. Konserin 22.00'de sona ereceğini ve ardından birçok kişinin maçı izlemek için konser alanından ayrılmayacağını ifade etti.

A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Bu maçta Merih Demiral'in 57. saniyede attığı gol büyük önem taşırken, takımdan 2 futbolcu cezalı duruma düştü.

Hayko Cepkin'in konser saatini değiştirme kararı, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü. Konser öncesi ve sonrasıyla ilgili detaylar organizasyon tarafından duyuruldu ve takipçilerin beğenisini kazandı.