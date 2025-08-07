Yozgatlı rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) kapsamında memleketi Yozgat’ta sahne alacak.

Ünlü sanatçı, 9 Ağustos Cuma akşamı Sorgun ilçe meydanında gerçekleştirilecek konser öncesi sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

Uzun yıllardır sahne performansları ve müzikal tarzıyla Türkiye’nin en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Hayko Cepkin, memleketinde konser verecek olmanın kendisi için büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu dile getirdi. Yozgatlı müzikseverlerle ilk kez buluşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten sanatçı, tüm hemşehrilerini bu özel geceye davet etti.

Cepkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm sevenlerimize selamlar, sevgiler… Bu bir duyurudur! Evet, duyduğunuz doğru. 9 Ağustos akşamı Yozgat Sorgun Meydanı’nda sizlerle birlikte olacağız. Hayatımın en heyecanlı ve en keyifli konserlerinden biri olacağından eminim. Memleketlilerimle buluşma şansını yıllar sonra elde ettim. Hayko Cepkin olarak ilk kez Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahne alacağım için herkesten çok ben heyecanlıyım. Beni memleketime davet eden ve ağırlayan herkese yürekten teşekkür ederim.”

Festival programı kapsamında birçok etkinlik ve konserin yer alacağı SORFEST, Sorgun ilçesinin sosyal ve kültürel hayatına canlılık katmayı hedefliyor. Yozgatlılar, festivalin en çok merak edilen etkinliklerinden biri olan Hayko Cepkin konserine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.