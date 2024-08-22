Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Gökhan Ay, bir çok hit şarkıya imza atmış Hüseyin Çeliker’e ait olan çok eski bir Ebru Yaşar şarkısını farklı bir aranje ile yorumlamaya çalıştığını söyledi.

Başarılı sanatçı Gökhan Ay, söz ve müziği Halim Erdoğan’a ait olan Uzun Geceler şarkısının klibini yayınladı.

Gökhan Ay açıklamasında, “Sözü ve Müziği Halim Erdoğan'a düzenlemesi ise bir çok hit şarkıya imza atmış Hüseyin Çeliker’e ait olan çok eski bir Ebru Yaşar şarkısını farklı ve kıpır kıpır bir aranje ile yorumlamaya çalışıp sizlerle buluşturdum. Klipte Gökhan Özen, Serdar Ortaç gibi birçok sanatçıya eşlik eden dansçı arkadaşlarımız Lana ve Ernesta yer aldı. Yönetmenim Taşkın Ceyhan’dı. Klibimiz çıkmadan birçok insan sosyal medya platformlarında şarkımıza videolar çekmeye başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdiden kıymetli hemşerilerime dinleyenlerime ilgileri için yürekten teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Uzun Geceler şarkısının sözleri ise şu şekilde:

“Uzun uzun geceler yanar

İçimde fırtınalar

Kim bulmuş kaybetmiş

Kısmet bende ne arar

Bir sözüm vardır elbet

Bu dünyada yaşıyorsam

Bir hakkım vardır benim

Bende bir can taşıyorsam

Herkese kısmet

Bana hep nispet

Yapan yapsın

Giden gitsin

Allah'ım sen yardım et

Uzun uzun geceler yanar

İçimde fırtınalar

Kim bulmuş kaybetmiş

Kısmet bende ne arar

Uzun uzun geceler yanar

İçimde fırtınalar

Kim bulmuş kaybetmiş

Kısmet bende ne arar.”