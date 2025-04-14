Paralimpik sporlar kapsamında gerçekleştirilen şampiyonada Yıldızlar Paraswimming 50 metre Kurbağalama dalında yarışan Duyar, ülkesini en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazandı.

Başarılı sporcu, şampiyona dönüşü Okul Müdürü Eyyup Öztekkök, Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar Kirazlı, antrenörü Fatih Özdemir ve ailesiyle birlikte, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Altınkaynak, Kerim Duyar’ı tebrik ederek, bu başarının Yozgat ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Altınkaynak, “Kerim’in azmi ve gayreti tüm öğrencilerimize örnek olmalı. Bu tür başarılar gençlerimize ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyon sporcu Kerim Duyar ile birlikte öğretmenlerini, antrenörünü ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamı temenni edildi.