Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tatlı köyü nüfusuna kayıtlı olan ve uzun yıllardır İzmir Seferihisar’da yaşamını sürdüren Şair Satı Erdoğan, “Yüreğime Ektiğim Umutlarım” isimli şiir kitabıyla edebiyat dünyasında büyük beğeni topluyor.

Duygularını içten ve samimi bir dille kaleme alan Satı Erdoğan’ın kitabı, kısa sürede şiirseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

1974 doğumlu olan Satı Erdoğan, çocuk yaşlardan itibaren şiir yazmaya başladığını belirtti. Ancak hayatında yaşadığı büyük bir acı, onu şiire daha da yakınlaştırdı. Küçük kızının geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı derin üzüntüyü, duygularını ve içsel konuşmalarını şiirlerine yansıttığını ifade eden Erdoğan, “Şiir, insanın kendisiyle konuşmasıdır. Şiir bir sevdadır, bir özlemdir, bir aşktır, bir arkadaştır. Anne, baba, dost ve hayatın ta kendisidir. Ben şiir yazarak kendimle sohbet ediyorum” dedi.

Erdoğan, iki çocuk ve iki torun sahibi. Sadece bir şair değil, aynı zamanda Türk Halk Müziği sanatçısı da olan Erdoğan, seçkin davetlilerin yer aldığı birçok özel organizasyonda sahne alıyor. Duygu yüklü sesiyle türkülere hayat veren şair, aynı zamanda kendi şiirlerinin yorumunu da kendisi yapıyor.

“Yüreğime Ektiğim Umutlarım” adlı kitabında sevgi, aşk, arkadaşlık, insanlık, anne-baba sevgisi, hasret ve vuslat gibi temaları işleyen Erdoğan, eserlerinde yalnızca yaşadıklarını değil, içinde hissettiklerini kaleme döküyor. Şiirlerinde güncel olaylara da yer vererek, toplumun duygularına tercüman olmayı amaçlıyor.

Erdoğan, şiirlerinin oluşum sürecini şu sözlerle anlattı:

“Anlık olarak hissettiklerimi kâğıda döküyorum. Bazen bir anı, bazen bir duygu beni dizelerin içine çeker. O anda yüreğim ne söylüyorsa kalemim onu yazar. Her şiirimin arkasında bir nefes, bir yaşam ve bir umut var.”

Şiirseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan “Yüreğime Ektiğim Umutlarım” kitabı, duyguların en saf haliyle dile getirildiği samimi bir eser olarak öne çıkıyor. Erdoğan, şiir yolculuğuna yeni kitap projeleriyle devam edeceğini de belirterek, “Yazmak benim için bir yaşam biçimi. Nefes aldıkça, hissettikçe, yazmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.