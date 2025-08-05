Toplumsal olaylardan aşka, sevgiden hasrete ve Anadolu’ya uzanan dizeleriyle dikkat çeken Yüksel, şiirlerinde bireysel duygularla birlikte toplumun ortak hafızasına da ışık tutuyor.

Şiir ve edebiyat temalı birçok radyo ve televizyon programında sesi ve yorumuyla yer alan Yüksel, duygu yoğunluğu yüksek şiirleriyle edebiyat çevrelerinde adından söz ettiriyor.

Kaleme aldığı şiirlerin, yaşanmışlıklarının ve duygularının tercümanı olduğunu dile getiren Nurcan Yüksel, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Şiirlerimde hasret var, vuslat var, haslet var. Şiirlerimde Anadolu var. Şiirlerimde ülkem ve milletim var. Gönlüm konuştu, kalbimle dile geldim. Şiirlerimi bir kitapta toplayarak halkımla paylaştım.”

Yüksel’in “Sevda Vakti” adlı şiir kitabı, farklı yaş gruplarından geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşarak kültürel ve edebi anlamda önemli bir karşılık buldu.