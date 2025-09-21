1949 yılında Yozgat’ta doğan Refik Arslan Öztürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Lice, Ömerli ve Demirci’de kaymakamlık vekilliği yapan Refik Arslan Öztürk, Reşadiye, Silopi, Finike ve Söğüt’te kaymakamlık yaptı.

Sivas’a vali yardımcısı olarak atanan Refik Arslan Öztürk, Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa valisi olarak uzun yıllar devletine hizmet verdi.

27 Nisan 2008 tarihinde merkez valilisi olarak atanan Refik Arslan Öztürk, Niğde Valiliği yaptığı dönemde 1995 yılında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından, Erzincan Valiliği yaptığı 2004 yılında Parlamento Dergisi tarafından ve 2006 yılında Manisa Valiliği yaptığı dönemde Meclis Dergisi tarafından yılın valisi olarak seçildi.

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından Fahri Öztürk'ün kardeşi olan Öztürk, gazeteci ve yazar Saygı Öztürk'ün de ağabeyi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Refik Arslan Öztürk, 14 Kasım 2020 tarihinde prostat kanseri nedeniyle vefat etti.