Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden, akademisyen, yazar, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Yozgat’a dair yıllardır titizlikle biriktirdiği arşiv belgelerini hemşehrisi, araştırmacı yazar Burhanettin Kapusuzoğlu’na teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın arşivi; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kaynaklardan derlediği notlar, Yozgat’a dair yaptığı araştırmalar, gençlik yıllarından itibaren çektiği fotoğraflar ve farklı dönemlere ışık tutan kıymetli belgelerden oluşuyor. Tarihçi Prof. Dr. Ocak’ın bir ömür boyu topladığı bu arşiv, hem Yozgat’ın sosyal ve kültürel tarihine hem de Türkiye’nin akademik birikimine katkı sunacak nitelikte görülüyor.

Gelecek Kuşaklara Önemli Bir Miras

Araştırmacı yazar Burhanettin Kapusuzoğlu’na teslim edilen arşiv, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla kamuoyuna kazandırılacak. Yozgatlı tarih severler için büyük önem taşıyan bu adım, kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol oynayacak.

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Yozgat arşivini teslim ederken yaptığı değerlendirmede, yıllarca biriktirdiği belgeleri güvenilir bir isim olarak gördüğü Burhanettin Kapusuzoğlu’na devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.