Yozgatlı Prof. Dr. Taner Demirer, gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü artmaya devam ederken Türkiye’de ortalama insan ömrünün azalacağını aktardı.

Ortalama insan ömrü ile ilgili analizini ortaya koyan bir açıklamada bulunan Yozgatlı Prof. Dr. Taner Demirer, “10 milyon Suriyeli ve Afgan sığınmacıya kapılarını açarak 3’üncü dünya ülkesi kategorisine düşen Türkiye’de ortalama insan ömrünün kısalması bekleniyor” dedi.

Demirer açıklamasının devamında, “Gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü artmaya (84-88 yıl) devam ederken bu artışın 2050’li yıllarda Güney Avrupa ülkelerinde daha belirgin olacağı görülüyor. Bu bölgede insan ömrünün uzamasında Akdeniz diyeti, spor, hareketli yaşam, ileri yaşlarda artan sosyalleşme ve kişi başına düşen milli gelir artışının etkisine vurgu yapılıyor. 10 milyon Suriyeli ve Afgan sığınmacıya kapılarını açarak 3’üncü dünya ülkesi kategorisine düşen Türkiye’de ortalama insan ömrünün kısalması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Demirer, “Türkiye’de doğum oranı 1.2 olup bir ülkenin soyunu ve nüfusunu koruması için doğum oranının asgari 2.1 olması gerekiyor. Bu oranın altına düşen ülkelerde 1 jenerasyon sonra (25-30 yıl) ülke nüfusu yüzde 25 azalacaktır; Türk nüfus 85 milyondan 65 milyona düşecektir. Doğum oranı 5.8 olan Suriyeli Arap sığınmacıların nüfusu, çok eşlilikleri de göz önüne alındığında 25 milyon olacaktır. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u Suriyeli sığınmacılardan oluşacak ve üniter devlet yapımız bozularak çöküş dönemi başlayacaktır” şeklinde konuştu.