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Kışın gelmesiyle birlikte otomobillerin kışlık bakımlarını yaptırmalarının önemine dikkat çektiler.

Yozgat Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Oto Mekanik Oto Servis sahibi Fatih Karaca, kış mevsiminin araçlar için zorlu bir dönem olduğunu belirtti. Karaca, araçların soğuk hava, kar ve buz gibi etkenlere maruz kaldığını ve bu nedenle kışlık bakımın hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kışlık bakımın, aracın güvenliği ve performansı açısından kritik bir rol oynadığını söyleyen Fatih Karaca, şu önemli noktalara dikkat çekti: "Araç sahipleri, kışın zorlu koşullarına hazırlıklı olmak ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamak için kışlık bakımı ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Unutmayın, kış aylarına girmeden önce otomobilinizin kışlık bakımını yaptırmak, sizi olası sorunlardan koruyacak ve yolda güvenliği sağlayacaktır."

Karaca, araçlarda kışlık bakımın zamanlamasının da önemli olduğuna dikkat çekerek, "İdeal olarak, sonbahardan itibaren kışlık bakımın yapılması gerekir. Antifriz Seviyesinin Kontrol Edilmesi, Soğuk hava koşullarına dayanıklı antifriz kullanarak motorun donmasını engellemek önemlidir. Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Kontrolü, Araç içinde konforlu bir sürüş için ısıtma ve soğutma sistemlerinin düzgün çalışması gerekmektedir. Lastiklerin Kış Lastikleri İle Değiştirilmesi, Kış lastikleri, buzlu ve karlı yollarda daha iyi tutunma sağlar. Fren Sistemi ve Fren Sıvısı Kontrolü, Frenlerin çalışma durumu hayati bir öneme sahiptir. Akü Durumu, Soğuk havalarda akü performansı azalabilir, bu nedenle akünün kontrol edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Karaca, bu kışlık bakım adımlarının araç sahiplerinin güvenliği ve araçlarının uzun ömürlü olması için oldukça önemli olduğunun altını çizdi, ayrıca düzenli bakımın yakıt verimliliğini artırabileceğini ve araç sahiplerine tasarruf sağlayabileceğini de ekledi.

Kışlık bakımın sadece araçların güvenliği için değil aynı zamanda sürücülerin ve yolcuların güvenliği için de kritik olduğunu, bu nedenle araç sahiplerinin bu önemli bakımları atlamadan yapmaları ve kış mevsimine hazır olmaları gerektiğini belirten Karaca, "Kış mevsimi geldiğinde güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi için önlemlerinizi almak çok önemlidir" diye konuştu. (Alpaslan Demir)