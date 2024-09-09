Masa tenisindeki olağanüstü başarılarıyla dikkat çeken Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bir kez daha kendisini kanıtladı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Kübra Korkut, spor kariyerine 2007 yılında antrenörü Fatih Korkut’un desteğiyle başladı.

Kısa bir süre içinde uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Korkut, 2007 yılında Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda takımlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Aynı yıl içinde yeteneklerini göstererek, 2009 yılında İtalya’da düzenlenen turnuvada bireysel olarak ikinci, takım yarışmalarında ise birinci oldu.

Bu başarıların ardından Romanya’da düzenlenen turnuvada bireysel olarak üçüncü, takım kategorisinde ise ikinci oldu.

Bu performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Korkut, 2010 yılında Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda takım kategorisinde ikinci, bireysel kategoride ise dördüncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda bireysel olarak gümüş madalya kazanarak önemli bir adım daha attı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda ise bireysel olarak üçüncülük elde etti.

İSPANYA'DA TARİHİ BİR BAŞARI

Kübra Korkut, 2022 yılında İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda masa tenisinde dünya çapında ilk altın madalyasını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu başarı, onun uluslararası paralimpik spor sahnesindeki etkisini daha da artırdı.

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI’NDA ÇARPICI PERFORMANS

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Kübra Korkut, tek kadınlar WS7 yarı finalinde Büyük Britanyalı Bly Twomey karşısında büyük bir mücadeleye girişti.

Maçın ilk iki setini 11-7 ve 11-3’lük skorlarla kazanarak avantaj yakalayan Korkut, üçüncü sette 7-3 önde olmasına rağmen rakibinin etkili oyununa engel olamayarak seti 8-11 kaybetti.

Dördüncü sette de 10-12 yenilen Korkut, setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Beşinci ve son sette, Hollandalı rakibi Kelly Van Zon’un saha değişimine 2-5 önde girmesi ve daha az hata yapmasıyla seti 4-11 kazanan Van Zon, maçı 3-2 galibiyetle tamamladı ve üst üste dördüncü kez paralimpik şampiyon oldu.

KÜBRA KORKUT'UN PARALİMPİK OYUNLARINDAKİ PERFORMANSI

Kübra Korkut, Londra 2012 Paralimpik Oyunları’nda takım kategorisinde gümüş, Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda bireyselde gümüş ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda bireyselde bronz madalya kazanmıştı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ise gümüş madalya ile kariyerine bir başarı daha ekledi.

TÜRKİYE’NİN PARALİMPİK OYUNLARINDAKİ REKORU

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda milli sporcu Kübra Korkut’un kazandığı gümüş madalya ile Türkiye, paralimpik oyunlar tarihindeki toplam madalya sayısını 20’ye çıkararak yeni bir rekor kırdı.

South Paris Arena 4’te düzenlenen para masa tenisi müsabakaları, Kübra Korkut’un uluslararası paralimpik spor sahnesindeki etkisini ve Türkiye’nin bu alandaki başarısını gözler önüne serdi.