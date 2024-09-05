2007 yılında antrenörü Fatih Korkut’un desteğiyle masa tenisine başlayan Korkut, kısa sürede uluslararası başarılara imza attı.

2007 yılında Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda takımlarda üçüncü olan milli sporcu, 2009’da İtalya Turnuvası’nda bireysel olarak ikinci, takım yarışmalarında ise birinci oldu. Romanya’da düzenlenen turnuvada bireyselde üçüncü, takımlarda ikinci sırada yer aldı. Elde ettiği başarılarla 2010 yılında Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Korkut, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda takım kategorisinde ikinci, bireysel kategoride dördüncü oldu. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bireyselde gümüş madalya kazanan sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da bireyselde üçüncülük elde etti.

Kübra Korkut, masa tenisinde dünya çapında ilk altın madalyasını İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kazanarak tarihe geçti. Son olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Korkut, tek kadınlar WS7 yarı finalinde Büyük Britanyalı Bly Twomey karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Milli sporcu Kübra Korkut, bu akşam TSİ 20.15’te son üç Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu Kelly Van Zon ile finalde karşılaşacak.