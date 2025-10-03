Milyonlarca öğrenci için beklenen ara tatil tarihi yaklaşıyor. Yoğun ders programı ve sınav temposu içinde dinlenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre Kasım ayında 9 günlük bir tatil yapacak. Ara tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi, öğrenciler için adeta küçük bir “yarıyıl tatili” fırsatı yaratıyor.

Kasım Ara Tatili Takvimi

MEB’in açıkladığı takvime göre ilk ara tatil 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler, 9 gün boyunca derslerden uzaklaşıp dinlenme fırsatı bulacak.

Tatil başlangıcı: 11 Kasım 2024 Pazartesi

Tatil bitişi: 15 Kasım 2024 Cuma

Toplam süre: 9 gün (hafta sonlarıyla birlikte)

İkinci Ara Tatil Baharda

Birinci dönemin ardından öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönem ara tatili, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birleştiğinde bu tatil de 9 gün sürecek.

15 Tatil ve Yaz Tatili Tarihleri

MEB’in takvimine göre yarıyıl tatili, 20 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 3 Şubat’ta başlayacak. Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 günü sona erecek ve yaz tatiline girilecek