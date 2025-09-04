Uzm. Dyt. Yağmur Satıroğlu, Yozgatlı öğrencileri de yakından ilgilendiren okul döneminde çocukların düzenli ve dengeli beslenmesinin hem zihinsel hem fiziksel gelişim açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları, hem okul başarısını hem de uzun vadeli sağlık durumunu doğrudan etkiliyor. Kahvaltının atlanması, düzensiz öğünler ya da yetersiz sıvı alımı; dikkat eksikliği, yorgunluk ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sorunlara yol açabiliyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Yağmur Satıroğlu, çocukların okulda geçirdikleri uzun saatlerin sağlıklı ve düzenli bir beslenme planıyla desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Çocukların enerji seviyelerini korumaları, konsantrasyonlarını artırmaları ve genel sağlıklarını sürdürebilmeleri için okullarda sağlıklı beslenmeleri büyük önem taşır. Dengeli bir kahvaltıyla güne başlamak, gün boyu dikkat ve öğrenme kapasitesini olumlu yönde etkiler."

Sağlıklı beslenme için uzmanından temel öneriler

"Çocukların okul döneminde dengeli beslenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar bulunur" diyen Uzm. Dyt. Yağmur Satıroğlu, bunları şöyle sıraladı:

"Kahvaltı atlanmamalı: Protein (örneğin yumurta, süt), tam tahıllar (örneğin yulaf, tam buğday ekmeği) ve meyve içeren bir kahvaltı tercih edilmelidir.

Sağlıklı atıştırmalıklar seçilmeli: Paketli ürünler yerine yoğurt, taze meyve, kuruyemiş veya tam tahıllı kraker gibi seçenekler sunulmalıdır. Yeterli su tüketilmeli: Şekerli içecekler yerine gün boyu su içmeye teşvik edilmelidir. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı: Özellikle öğle yemeklerinde renkli sebzeler ve meyveler menüye eklenmelidir. Tam tahıllar tercih edilmeli: Enerji ve lif ihtiyacını karşılamak için beyaz undan yapılan ürünler yerine tam buğday, bulgur veya kepekli seçenekler tercih edilmelidir."

"EĞİTİM VE ÖRNEK DAVRANIŞLAR BELİRLEYİCİ ROL OYNAR"

Beslenme konusunda bilinç oluşturmanın erken yaşlarda başlaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Yağmur Satıroğlu, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için ailelerin ve öğretmenlerin örnek teşkil etmesinin önemine de dikkat çekti. Özel beslenme ihtiyacı olan çocukların durumuna da değinen Uzm. Dyt. Yağmur Satıroğlu, "Alerji veya intolerans gibi nedenlerle özel diyete ihtiyaç duyan çocuklar için okul yönetimiyle aile arasında iletişim kurulmalı, çocukların ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir" diyerek sözlerini tamamladı.