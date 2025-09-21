Yozgatlı ortaokul öğrencileri, danışmanlarıyla birlikte katıldıkları TEKNOFEST Ortaokul Akıllı Ulaşım Yarışması’nda üçüncülük derecesi kazandı.

TEKNOFEST Ortaokul Akıllı Ulaşım Yarışması, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunlara yenilikçi ve teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Takımlar, trafik güvenliği, çevre dostu ulaşım ve verimlilik gibi konularda proje ve prototipler hazırlıyor.

Yarışmaya Yozgat’tan katılan Danışman Aylin Dağ, yarışmacı öğrencilerden Vahide Erva Akbaş, Asım Cihan ve Yiğit Buğra Erdugan danışmanları eşliğinde geliştirdikleri projeyle üçüncülüğü hak kazandı.

Öğrenciler, çalışmalarıyla hem mühendislik ve teknoloji alanında becerilerini geliştirdi hem de geleceğin ulaşım sistemlerine katkı sundu. Yozgat Deneyap öğrencileri olan Asım Cihan ve Vahide Erva Akbaş’ın da yer aldığı ekip, başarılarıyla dikkat çekti.