Uzun yıllar Suudi Arabistan’da görev yapan Sabahattin Akyön tarafından hayata geçirilen müzede, Kâbe örtüleri, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) atfedilen özel eşyalar, dünyanın farklı bölgelerinde basılmış farklı dillerde Kur’an-ı Kerim mealleri, Kâbe, Mekke ve Medine tarihini anlatan maketler ile dijital sunumlar yer alıyor.

Öğrenciler, rehber eşliğinde yaptıkları gezide Kâbe'nin ilk haline ilişkin modellemeler, Hendek ve Bedir Savaşı maketleri, İsrâ ve Miraç hadisesi ile Fil Vakası canlandırmalarını dikkatle inceleyerek bilgi aldı. Ziyaret boyunca öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Okul idarecileri, ziyaretin öğrencilerin siyer bilgisini pekiştirmesi ve dini, tarihi mirasın daha iyi anlaşılması adına önemli olduğunu belirtti.

Program kapsamında öğrenciler, Kırıkkale ziyaretinin ardından Ankara’ya geçerek Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle, Melike Hatun Camii’nde ikindi namazını kıldı. Gün, öğrencilerin Ankara’daki lunaparkta keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

Okul yönetimi, etkinliklerin öğrencilerin milli ve manevi değerlerle bağını güçlendirmeyi amaçladığını ifade ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.