Akşemseddin Ticaret Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Avrupa'da gerçekleştirdikleri Erasmus+ staj programının ardından Kaymakam Cafer Kaymakçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programları kapsamında yürütülen 2024-1-TR01-KA122-VET000235249 numaralı Erasmus+ Meslekî Eğitim projesi doğrultusunda, 06-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş şehrinde "Kısa Dönemli Öğrenci Staj Hareketliliği" faaliyeti düzenlendi.

Projeye Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmeni Servet Şahiner’in rehberliğinde öğrenciler Enes Babacan, Muhammed Efe Alıcı, Furkan Sezer Yiğit ve Ali Han Dikkaya katıldı. Okul Müdürü Abdullah Abaylı da çalışmalara destek verdi.

ZİYARETLERDE DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Kaymakam Cafer Kaymakçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’a gerçekleştirilen ziyarette, öğrenci ve öğretmenler Avrupa’da edindikleri deneyimleri ve proje sürecinde yaşadıkları tecrübeleri aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek proje hakkındaki detayları dinledi ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, bu tür projelerin öğrencilerin gelişimi açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.