Gösteride öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’i kurma sürecindeki azim, kararlılık ve inançlarını başarıyla canlandırdı. Duygusal anlara sahne olan piyes, izleyicilerden tam not aldı.

Seyirciler, öğrencilerin performansı karşısında büyük bir gurur ve coşku yaşarken, gösterinin hazırlanmasında emeği geçen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Giray Çağıl Turgay ile öğrenciler, Cumhuriyet’in anlam ve önemini gönüllerde yeniden yaşattı.

Gösteri sonunda uzun süre alkışlanan öğrenciler, “Cumhuriyet’in ışığıyla yarınlara yürüyoruz” mesajıyla salondan büyük takdir topladı.