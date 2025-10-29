Gösteride öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’i kurma sürecindeki azim, kararlılık ve inançlarını başarıyla canlandırdı. Duygusal anlara sahne olan piyes, izleyicilerden tam not aldı.

Cumhuriyet’e Özel Piyes2

Seyirciler, öğrencilerin performansı karşısında büyük bir gurur ve coşku yaşarken, gösterinin hazırlanmasında emeği geçen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Giray Çağıl Turgay ile öğrenciler, Cumhuriyet’in anlam ve önemini gönüllerde yeniden yaşattı.

Vicdanın ve bilginin sesi Erciyes’te yükseldi
Cumhuriyet’e Özel Piyes

Gösteri sonunda uzun süre alkışlanan öğrenciler, “Cumhuriyet’in ışığıyla yarınlara yürüyoruz” mesajıyla salondan büyük takdir topladı.

Muhabir: Selma Şahin