Bakan Tekin, merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatılacağını belirtti.

Bakan Tekin Ankara’dan Duyurdu

Ankara'da yapmış oldukları okul ziyaretleri sonucunda yeni bir karar aldıklarını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatılacağı yeni bir sistemi hayata geçireceklerini söyledi. Yeni sistem ile adrese dayalı sistem net bir şekilde uygulamaya alınmış olacak.

Adrese Dayalı Sistem Uygulanacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığı ile yapacakları ortak çalışmayla önümüzdeki yıl okullara öğrenci kaydı ile alakalı adrese dayalı sistemin net bir şekilde uygulanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Ankara'da programsız bir biçimde yaptıkları okul ziyaretinde öğretmenlerin bir konuyu dile getirdiğini vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, "Aslında bizim de gündemimizde olan bir konuyu ısrarlı bir biçimde dile getirdiler. Biz ilkokullarımız, ortaokullarımız, orta öğretim kurumlarının tamamında sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor.

Bazı Okullar Popüler, Buna Çözüm Üretiliyor

Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor. Ve illerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken bazı okullarda 37-38 sekiz kişilik sınıflar var.

Ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var. Şimdi burada bir dengesizlik var. Biz zaten planlamamızı, yatırım planlamamızı ona göre yapıyoruz. Devletin ilgili birimlerinden okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz. Ve her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz. Planlamamız buna göre. İhtiyaç olan mahallelerde ya da sokaklarda, caddelerde okul planlaması yapıyoruz. Şimdi böyle planlamayı yapmışken, bazı kişiler aslında kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara çocuklarını yazdırmak için farklı yöntemleri de deniyorlar. Neticesinde bir tür olumsuzluk ortaya çıkıyor.

Bizim planlamalarımız sekteye uğruyor. Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar. Yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. 'Çocuğu aslında oraya yazdıracaktım ama okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi' şeklinde şayialar ortaya çıkıyor.

Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu: 'Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil.' Ama veli sanki şöyle kayıt parası verse kaydedecektir. Kaydedemezler. Arkadaşlarımız da zaten bunu çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl bu konuda yine merkezi sınırlamayla, okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar.

İçişleri Bakanlığı'yla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda okullarla ilgili yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz" diye konuştu.