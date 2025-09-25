Yozgat’ta öğrencilerle fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı Bişek Köyü Şehit Adem Kocadağ İlkokulu/Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte fidan diken Altınkaynak, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “köklerden geleceğe” şiarıyla yürütülen etkinliklerde, öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Yeşil Vatan’ı korumak, vatanı korumaktır” anlayışıyla gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin hem doğaya karşı duyarlılıklarının artırılmasının hem de çevreyi koruma bilinciyle geleceğe hazırlanmasının amaçlandığını bildirdi.