29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında, Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Özlem Şahiner, şiir kategorisinde Yozgat il birinciliğini kazandı.
Boğazlıyan İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Muharrem Daşan, öğrenciyi tebrik ederek, “Bu anlamlı yarışmada ilçemizi gururlandıran Özlem Şahiner’i, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.