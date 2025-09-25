TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 4. sınıf öğrencisi ve sınıf başkanı Zeynep Yılmaz, arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirerek Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret, sınıf arkadaşlarının temsili olarak gerçekleşirken, Zeynep Yılmaz arkadaşlarının selamlarını iletip dilek ve düşüncelerini aktardı.

İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin bu tür girişimlerinin özgüven, sorumluluk ve liderlik duygusunun gelişmesi açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Altınkaynak, Zeynep Yılmaz’a derslerinde başarılar dileyerek sınıf arkadaşlarına da selamlarını iletmesini istedi.