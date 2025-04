TV8 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "O Ses Türkiye" yarışmasında, Yozgatlı Oğuz Kazancık performansıyla büyük beğeni topladı.

Oğuz Kazancık, yarışmanın çeyrek finalinde sergilediği başarılı performansla hem jüri üyelerinden tam not aldı hem de izleyicilerin gönlünü kazandı.

Dün akşam yayınlanan bölümde sahneye çıkan Kazancık, İngiliz rock grubu Queen’in unutulmaz eserlerinden "The Show Must Go On" şarkısını seslendirdi.

Güçlü sesi, sahne enerjisi ve yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Oğuz Kazancık, performansının ardından uzun süre alkışlandı.

Hadise'nin takımında yarışan Oğuz Kazancık, çeyrek final aşamasında rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdırmayı başardı. Özellikle şarkıya kattığı duygusal yorum ve sahne hakimiyeti, jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı.

Yarışmada finale yükselmesi hem Yozgatlı hemşehrileri hem de yarışma izleyicileri arasında sevinçle karşılanan Oğuz Kazancık, final gecesi için çalışmalarına hız verdi. Yozgatlı genç sanatçı, finalde de iddialı bir performans sergileyerek şampiyonluğu hedefliyor.

Finalde sahne alacak olan Oğuz Kazancık'ın performansı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.