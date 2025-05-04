TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı “O Ses Türkiye”de finale kalan isimler belli oldu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Yozgatlı Oğuz Kazancık, yarı finalde sergilediği güçlü performansla hem jüri üyelerinden tam not aldı hem de izleyicilerin yoğun desteğini kazandı.

Yarı finalde Şebnem Ferah’ın unutulmaz eseri “Can Kırıkları”nı seslendiren Kazancık, sahne enerjisi, yorum gücü ve duygusal performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sahne sonrası gözyaşlarını tutamayan genç sanatçı, Hadise’nin takımında yarışarak finale yükseldi.

Kazancık, seyirci oylamasında yüzde 49’luk oranla birinci olarak adını finale yazdırdı. Yozgatlı hemşehrileri ve yarışma takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu başarı sonrası Kazancık, final için hazırlıklarına hız verdi.

Finalde sergileyeceği performans merakla beklenen Oğuz Kazancık, şampiyonluk hedefiyle sahneye çıkacak.