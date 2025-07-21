Yozgatlı genç müzisyen Yasin Gürses, müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor. İlk teklisi “Yalnızlıklar Zamanı” ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Gürses, şimdi de ikinci şarkısı “Uzaklara Gitti” ile tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Söz ve müziği tamamen Yasin Gürses’e ait olan iki şarkı da, sanatçının özgün tarzını yansıtan dikkat çekici yapımlar arasında gösteriliyor. İlk parça “Yalnızlıklar Zamanı”, indie pop türünde bir melankoli sunarken, yeni yayınlanan “Uzaklara Gitti” ise pop rock dinamikleriyle daha enerjik bir yapı taşıyor.

Her iki şarkı da Spotify, Apple Music, YouTube Music başta olmak üzere tüm dijital müzik platformlarında erişime açık. Ayrıca şarkıların klipleri, sanatçının YouTube kanalında da izlenebiliyor.

Yasin Gürses, kendine özgü müzikal yaklaşımı ve duygusal söz yazımıyla dinleyici kitlesini genişletmeye devam ederken, önümüzdeki dönemde yeni projelerle de müzik yolculuğunu sürdüreceğini belirtiyor.