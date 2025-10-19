Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sarıkaya ilçesi Kadılı Köyü Muhtarı Sabahattin Saygılı için taziye mesajı yayımladı.
Vali Özkan mesajında, “Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden mesai arkadaşımız, Kadılı Köyü Muhtarımız Sabahattin Saygılı’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Saygılı’nın vefatı, Sarıkaya ve çevresindeki vatandaşlar arasında büyük üzüntüye yol açtı. Vali Özkan’ın taziye mesajı, merhum muhtarın hizmetleri ve halk arasındaki saygın konumuna dikkat çekti.
Muhabir: İrem Çitak