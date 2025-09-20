Çandır İlçe Müftüsü Ali Demir, ilçede uzun yıllar görev yaparak pek çok gencin yetişmesine vesile olan, emekli imamlardan Süreyya Altındağ’ı evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Müftü Ali Demir, Süreyya Altındağ ile uzun uzun sohbet ederek geçmişteki hatıralarını dinledi.

Görev süresi boyunca cami cemaatine ve ilçenin manevi hayatına yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eden Demir, “Bugün bizler, sizlerin yıllarca vermiş olduğunuz emeğin, gayretin ve fedakârlığın meyvelerini topluyoruz. İlçemizde dini hizmetlerin kökleşmesinde emekli hocalarımızın alın teri ve duası vardır. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret esnasında Süreyya Altındağ da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu vefa örneğinden dolayı Müftü Demir’e teşekkür etti.

Altındağ, görevdeki din görevlilerine nasihatlerde bulunarak hizmetin önemine dikkat çekti ve “Bizler yaşlandık ama gönlümüz hâlâ bu hizmetlerle dolu. Rabbim sizlere kolaylık versin, hizmetlerinizi daim kılsın” dedi.

Müftü Ali Demir, ilerleyen süreçte ilçede görev yapmış diğer emekli hocaları da ziyaret ederek onların tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceklerini ifade etti.