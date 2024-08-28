Genel Müdür Karacabey, Yozgat’ında aralarında bulunduğu 34 ilin özel ağaçlandırma başvurularının, Devlet ormanlarında yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatlarına kapatıldığını açıkladı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Bozuk (boşluklu kapalı) ve açıklık vasıftaki Devlet ormanlarında yapılacak olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları, ilgili mevzuatı gereğince her yıl nisan ve eylül ayı içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor” dedi.

Karacabey, “2024 Nisan ayı müracaat dönemi ile birlikte bugüne kadar yapılan toplam müracaatların değerlendirilmesi sonucunda inceleme ve değerlendirmesi devam eden başvuruların bir an önce neticelenmesinin elzem olması ve müracaatların yoğun olduğu illerde yeni müracaat alınması durumunda bir kısım çakışmalara sebebiyet verilme ihtimali de dikkate alınarak toplam başvurular içerisindeki yoğunluklarının ve illerin potansiyel ağaçlandırma alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu; Ağrı, Iğdır, Kırşehir, Ardahan, Kars, Hakkari, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Sivas, Gümüşhane, Muş, Bayburt, Amasya, Tokat, Yozgat, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Tunceli, Çorum, Erzincan, Bitlis, Van, Siirt, Konya, Aksaray, Mardin, Karaman, Batman, Şırnak, Ankara, Niğde, Artvin ve Afyonkarahisar illeri haricindeki diğer tüm iller 2024 Eylül ayı başvuru döneminde, Devlet ormanlarında yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatlarına kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.