Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenim gören Amine Zümra Doğan, ilk kitabını 4. sınıfta kaleme aldı.

Yazma isteği, Sorgun 2. Kitap Fuarı’nda yazar Mesut Güler ile tanışması ve onun "Kuzenler Takımı" kitabını imzalamasıyla şekillendi.

Güler’in kitabından ilham alan Zümra, kendi kuzenlerini Marvel süper kahramanlarına benzeterek hayal gücünü kaleme döktü.

Zümra’nın yazdığı kitapta, 8 kuzeninin her biri, Marvel dizisindeki süper kahramanlara benzetilerek özgün bir şekilde karakterize ediliyor.

Her kuzen, farklı bir süper güce sahip olacak şekilde kurgulanıyor; birlik, dayanışma ve iyilik temaları üzerinden ilerleyen hikâye, genç okurlar için sürükleyici bir macera sunuyor.

Zümra’nın kitabı, 2025 Sorgun 4. Kitap Fuarı’nda sadece bir hikâye olarak değil, umut taşıyan bir adım olarak sergilenecek. Kitabın satışından elde edilecek gelir, LÖSEV ve SMA hastası çocuklara bağışlanarak onların yaşamına destek olacak.

“YAZDIKLARIM ÇOCUKLARA UMUT OLAMSI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Amine Zümra Doğan, hem edebiyata olan ilgisi hem de sosyal sorumluluk bilinciyle büyük takdir topluyor.

Minik yaşına rağmen hem yazarlık yeteneği hem de duyarlılığı ile örnek olan Doğan, “Yazdıklarımın çocuklara umut olması beni çok mutlu ediyor” diyerek duygularını dile getirdi.

Doğan, “Yazdıklarım sayesinde başka çocuklara yardım edebilmek beni çok mutlu ediyor. Ben sadece hayal kurdum ve yazdım. Şimdi bu hayallerin birilerine umut olması tarif edilemez bir duygu. Her çocuk yazabilir, yeter ki inansın” dedi.

Zümra'nın bu duyarlı yaklaşımı ve küçük yaşta gösterdiği sorumluluk örneği, ailesi, öğretmenleri ve çevresi tarafından büyük takdir topluyor.

Hem yazarlığı hem de yardımseverliğiyle dikkat çeken genç yazar, çocukların da toplumda fark yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.