Vali Özkan, genç yazarı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ailesi ve dedesinin desteğiyle kitabını imece usulü bastıran Yusuf Taha, küçük yaşına rağmen hayal gücünü kelimelere dökerek dikkat çekti. “Zaman Yırtığı” adlı eserinde dinozorlar, unutulmuş medeniyetler ve insan ruhunun karanlık yönleri bir araya geliyor. Kitap, okuyucuları gizemli bir evrende heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Vali Özkan’dan Genç Yazara Destek

Vali Özkan, Yusuf Taha’nın azmini ve üretkenliğini takdir ederek genç yaşta böyle bir başarıya imza atmasının örnek teşkil ettiğini belirtti. Görüşme sonunda Vali Özkan, Yusuf Taha’ya eğitim hayatında ve yazarlık yolculuğunda başarı dileklerini iletti.

Henüz ortaokul öğrencisi olan Yusuf Taha Karayaka, azmi ve hayal gücüyle yaşıtlarına ilham veriyor. “Zaman Yırtığı” ile hem okurların ilgisini çekmeyi hem de kendi yaş grubundaki gençlere yazma tutkusu aşılamayı hedefliyor.