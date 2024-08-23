İstanbul’da düzenlenen Marmara Cup Karate Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan sporcu Ömer Fuat Erkaya, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya aldı.
23-25 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonasına Yozgat İl Gençlik Spor Kulübü adına katılan sporcu Mesut Üstünel antrenörlüğünde rakipleriyle madalya için yarıştılar.
10 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada 8 yaş kategorisinde Yozgat’ı temsil eden minik Yozgatlı sporcu Ömer Fuat Erkaya rakiplerini eleyerek şampiyonada ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.
İleri Gazetesi olarak minik karateci Ömer Fuat Erkaya’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.