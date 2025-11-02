Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Betül Zararsız, 21–30 Kasım 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcu Betül Zararsız, 55 kilo büyük bayanlar light contact kategorisinde ringe çıkacak. Üniversite yetkilileri, Zararsız’ın hem Türkiye’nin hem de Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gururu olarak uluslararası arenada ter dökeceğini belirtti.

İlham Kaynağı

Cesareti, disiplini ve azmiyle genç sporculara örnek olan Betül Zararsız, kariyerinde elde ettiği başarılarla Türkiye kick boks camiasının dikkatini çekiyor. Üniversite yönetimi, sporcuyu kutlayarak, şampiyonluk yolunda kendisine sonsuz başarılar diledi.