Cuma Namazı öncesi köy camiinde sohbet eden Müftü Ali Gülden, Cuma Namazını da kıldırdı. Namazın ardından köy halkı ile hasbihal eden Gülden, Kavurgalı köyünde ikamet eden milli güreşçi Rıza Kayaalp'in babası Kelami Kayaalp'i de ziyaret etti.

Milli güreşçi babası ile sohbet eden Gülden, milli güreşçiye başarı temennisinde bulunarak ziyaretini tamamladı.

15 TEMMUZ GAZİSİNE ZİYARET

İl Müftüsü Ali Gülden, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığı önünde gazi olan Sayın Şenol Yeşil'i ziyaret etti.

Gazi Şenol Yeşil ve ailesi ile hasbihal eden Gülden, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Müftü Gülden tüm şehitler ve gaziler için dua etti.

Ziyaretleri sebebiyle Gazi Şenol Yeşil, Müftü Gülden’e teşekkür etti. (Ahmet Ayverdi)